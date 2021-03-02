Москва, , 10:15 — REGNUM Прирост потребительских трат жителей России в феврале составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex.

Отмечается, что траты на продукты в феврале 2021 года по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. Больше всего увеличились траты на телекомоборудование и услуги — на 33,4%, передает РБК.

Вместе с тем траты в феврале на авиабилеты упали на 71,3%, дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали существенный рост показателя превышения доходов над расходами (так называемый «индекс свободных денег») у жителей России.

Такой рост они назвали рекордным за всю историю наблюдений, однако объяснили, что он связан не с улучшением благосостояния граждан России, а с уменьшением трат в январе этого года.

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