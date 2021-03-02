Цзянсу, Китай, 2 марта, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки кроссовера Lynk & Co 07 (EX11). Фотографии автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome Кроссовер Lynk & Co 07 (EX11)

Новинка станет флагманом марки, созданной Geely и Volvo. Судя по снимкам, у автомобиля будет покатая крыша, короткие свесы, длинный капот, спойлер над пятой дверью, а также головная оптика, выполненная в фирменном стиле бренда. Также ожидается, что кроссовер получит три ряда кресел.

Экстерьер и интерьер автомобиля оснастили некоторыми деталями от модели Geely KX11 (Xingyue L). В салоне авто появились комфортабельные кожаные сиденья с развитой боковой поддержкой.

Производство EX11 будет налажено на предприятии в Мэйшане (город в провинции Цзянсу, Китай).

Официальная премьера модели запланирована на апрель нынешнего года.

Напомним, в январе 2021 года компания Geely Automobile Holdings Limited реализовала 156 326 экземпляров автомобилей — на 40% больше, чем за аналогичный месяц год назад.

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