Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновске планируют выделить 325 млн рублей на завершение строительства проблемного многоквартирного дома на проспекте Маршала Устинова. Об этом сообщается на сайте городской думы.

Строительство дома остановилось на уровне 13 этажа в мае 2018 года, в январе 2019 года застройщик признан банкротом. В парламенте отмечают, что по итогам заседания наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, которое состоялось в феврале 2021 года, принято решение о достройке проблемного объекта.

Расходы на достройку планируется выделить из бюджетов двух уровней: 82% поступит из федеральной казны, 18% добавит регион. В релизе отмечается, что «на окончание ремонтно-строительных работ удалось добиться выделения 325 млн рублей».

Строительство может возобновиться осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области разработали план завершения строительства проблемных жилищных объектов, рассчитанный на 2021 — 2023 годы. По данным властей, на это потребуется свыше 2 млрд рублей. В 2020 году на решение проблем дольщиков потрачено 250 млн рублей.

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