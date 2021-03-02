Москва, , 10:13 — REGNUM Попавший в реанимацию экс-главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев прооперирован. Об этом сообщает телеграм-канал спортивного журналиста Василия Конова со ссылкой на руководителя департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

«Олег Романцев прооперирован, операция на сердце прошла успешно», — цитирует Фетисова телеграм-канал.

По его словам, Романцев чувствует себя хорошо.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», врачей Романцеву вызвала его внучка, которой бывший футбольный тренер пожаловался на недомогание. До этого Романцев около трёх дней страдал от болей в груди, слабости и повышения температуры до 37,9.