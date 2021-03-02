Орск, Оренбургская область, , 10:13 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области вынесен приговор в отношении 65-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном лишении ребенка свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что во дворе многоквартирных домов в октябре 2020 года мужчина воспитательных целях применил насилие. После сделанного замечания группе гулявших детей, орчанин схватил семилетнего мальчика и затолкал в багажник своей машины, где удерживал несколько минут, пока в ситуацию не вмешался прохожий и не защитил испуганного ребенка.

Суд назначил мужчине год лишения свободы. Отбывать срок житель Орска будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

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