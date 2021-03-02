Тампа, США, , 10:12 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 2 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Василевский признан лучшим игроком недели. Он помог своей команде одержать три победы в трёх матчах. Он дважды сыграл «на ноль», отразив 79 бросков из 81 (97,5%).

Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который забросил три шайбы и отдал пять голевых передач в четырёх матчах.

Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло, на счету которого 8 (2+6) очков в четырёх играх.