Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM Бурятия по итогам 2020 года улучшила показатели в федеральном рейтинге «Готов к труду и обороне», заняв 20 место среди 85 регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2019 года республика находилась на 27 месте.

Рейтинг был сформирован по семи критериям, по каждому из которых начисляются баллы, максимально — 85. Чем больше баллов, тем выше в рейтинге позиция региона. Таким образом, в топ-3 оказались Воронежская область, Краснодарский край, Пензенская область.

«Республика Бурятия заняла 2 место среди регионов ДФО после Чукотского автономного округа. По всем семи критериям Бурятия набрала 380 баллов», — отметили в правительстве.

Всего на территории республики работает 27 центров тестирования. В испытаниях приняли участие более 17 тыс. местных жителей. Успешно выполнили нормативы свыше 12 тыс. участников.