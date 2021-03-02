Берн, , 10:22 — REGNUM Препарат гидроксихлорохин не подходит для профилактики заболевания COVID-19, считает международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их заявление опубликовано 2 марта на сайте организации.

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«Противовоспалительное лекарство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19», — говорится в заявлении экспертов.

Авторы рекомендации пояснили, что их вывод основан на результатах шести исследований, в которых участвовали более 6 тыс. человек. Гидроксихлорохин, как установлено, не повлиял значительно на уровень смертности и госпитализации.

Они добавили с «умеренной степенью уверенности», что препарат может повышать риск пагубных последствий. В дальнейшем не стоит направлять ресурсы на исследование этого лекарства, нужно обратить внимание на другие, более перспективные препараты для профилактики коронавирусной инфекции, заключили эксперты.

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