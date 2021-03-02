Джакарта, , 10:11 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо призвал переболевших COVID-19 жителей страны стать донором плазмы крови, сообщает Kompas.

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"Надеюсь, что все переболевшие COVID-19, добровольно станут донорами», — заявил Дони Монардо.

По его словам, плазма крови поможет пациентам, которые все еще борются с коронавирусом.

«Наше выздоровление должно стать делом всех нас, кто пережил угрозу коронавируса, потому что COVID-19 — смертельный вирус», — отметил глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Напомним, 23 января 2021 года Дони Монардо объявил о положительном результате теста на коронавирус. Впоследствии Дони Монардо прошел курс интенсивной терапии.

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