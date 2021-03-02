Тюмень, , 10:11 — REGNUM Тюменская таможня за два последних года задержала на границе 25 автомобилей из Киргизии и Армении. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Мария Тантакова.

У водителей задержанного транспорта отсутствовало положенное декларирование с уплатой разницы таможенных пошлин и налогов в установленном порядке. Из 25 лиц в суде 12 обжаловали действия тюменских таможенников по задержанию транспорта.

Суды признали законными действия должностных лиц Тюменской таможни. Отмечается, что условия ввоза, пользования и распоряжения транспортными средствами из Армении и Киргизии предусмотрены договорами о присоединении данных стран к Евразийскому экономическому союзу.