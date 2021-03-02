Кадр из видеоролика Владимир Русанов

Жители Ярославля сн яли и смонтировали видеоролик о состоянии городских дорог этой зимой. Об этом сообщает корреспондент

Ярославль, , 10:11 — REGNUM Ролик состоит из видеозаписей, сделанных на видеорегистраторы и мобильные телефоны. Ненормативную лексику заменяют «пики». Ролик начинается с кадров аварии, спровоцированной неубранным снегом: автомобиль «выбрасывает» на встречную полосу из колеи, происходит столкновение. Затем следуют видеосвидетельства других проблем зимнего содержания города: пробки, застрявшие автомобили, гололёд, неубранный снег на дорогах, тротуарах и остановках, лужи, колдобины и колеи. Горожане комментируют снятое в кадре и за кадром.

«Спасибо нашему любимому мэру сначала за летние кратеры на дорогах, а теперь уже за зимние кратеры. Господин Волков, шёл бы ты из Ярославля назад, туда, где жил раньше», — говорит один из авторов ролика.

«Дорогие власти города, я периодически слышу из ваших отчётов, что у нас дороги находятся в нормативном состоянии. Достала эта ложь. Я понимаю, что техники не хватает, людей не хватает, но лгать-то зачем?» — добавляет другой ярославец.

«Губернатор и мэр, наведите порядок на улицах Ярославля. Уже очень-очень надоело всем, пожалуйста», — умоляет один из авторов.

«Сколько вам времени надо, чтобы вы все это поправили?»

Один из комментаторов сравнивает содержание дорог с «терроризмом» и призывает мэра уйти в отставку.

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