«Очень-очень надоело всем» — ярославцы сняли ролик об уборке города
Ярославль, 2 марта, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Жители Ярославля сняли и смонтировали видеоролик о состоянии городских дорог этой зимой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ролик состоит из видеозаписей, сделанных на видеорегистраторы и мобильные телефоны. Ненормативную лексику заменяют «пики». Ролик начинается с кадров аварии, спровоцированной неубранным снегом: автомобиль «выбрасывает» на встречную полосу из колеи, происходит столкновение. Затем следуют видеосвидетельства других проблем зимнего содержания города: пробки, застрявшие автомобили, гололёд, неубранный снег на дорогах, тротуарах и остановках, лужи, колдобины и колеи. Горожане комментируют снятое в кадре и за кадром.
Один из комментаторов сравнивает содержание дорог с «терроризмом» и призывает мэра уйти в отставку.