Ялта, Крым, , 10:08 — REGNUM Вход на территорию Форосского парка будет оставаться свободным для посетителей, об этом 2 марта сообщили в Минприроды Республики Крым.

«Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым дает разъяснения, кающиеся посещения парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский». В настоящее время подготовлен проект приказа о внесении изменений в положение о парке, которым исключены пункты, регламентирующие режим посещения и лимиты рекреационной нагрузки на территорию парка. Указанный проект, в настоящее время проходит процедуру согласования, после которой будет принят в установленном порядке», — говорится в сообщении Минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Ялте разгорелся скандал вокруг застройки Форосского парка и вырубки на его территории реликтовых деревьев. Власти объяснили, что в парке строятся корпуса детского лагеря, а деревья вырубают с «последующим проведением компенсационного озеленения в течение года». Ситуацией возмутилась депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), она направила депутатские запросы для проведения проверок в Генпрокуратуру и Росприроднадзор.

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