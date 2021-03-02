Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Политическая поляризация нарастает в США, о чем свидетельствует увеличение числа тех американских граждан, которые не одобряют действия президента-демократа Джо Байдена, пришедшего к власти менее двух месяцев назад, пишет Джонатан Бернштейн в статье, вышедшей 1 марта в Bloomberg.

Обозреватель отмечает, что месяц назад первоначальные рейтинги одобрения нового президента США были вполне нормальными для недавно избранных глав США. Так, он был несколько ниже, чем у Барака Обамы, но выше, чем у Дональда Трампа, однако в остальном ничего примечательного в них не было. Необычными были его первоначальные рейтинги неодобрения, которые оказались намного выше, чем у всех предыдущих президентов, участвовавших в опросах, за исключением Трампа.

Теперь же, по данным портала анализа общественного мнения FiveThirtyEight, уровень поддержки президента-демократа изменился незначительно (с 54,2% до 54,4%), чего нельзя сказать об уровне недоверия Байдену: он вырос с 34,7% в конце января до 38,3% в начале марта. И хотя частично такое развитие событий можно отнести к статистическим погрешностям, этот показатель намного выше, чем у всех президентов США с момента начала проведения опросов. Исключением, как уже указывалось, стал Трамп, которого на начало его правления не поддерживали 50,1% избирателей.

Бернштейн уверен, что дело не в конкретном президенте Байдена, а в поляризации американского общества. Раньше нормальным было поддерживать только что избранного президента, тогда как даже большинство избирателей, поддерживающих проигравшую партию, зачастую занимали позицию сдержанности по отношению к новому главе Белого дома.

«Безусловно, когда уходящий президент отказывается присутствовать на инаугурации нового президента и безосновательно заявляет, что выборы были сфальсифицированы — вместо того, чтобы поздравить его и пожелать ему всего наилучшего, как, например, было при [Джимми] Картере, который поздравил [Рональда] Рейгана, и при [Джордже] Буше — старшем, поздравившего Клинтона, — неудивительно, что многие республиканцы уже не одобряют действия Байдена», — подчеркнул обозреватель.