Сан-Хосе, США, , 10:07 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

К середине второго периода хоккеисты «Колорадо» забросили две шайбы. Отличились Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског.

Однако затем «Сан-Хосе» смог шесть раз поразить ворота соперника. Голами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 18 очков. «Колорадо» идёт на четвёртом месте с 23 очками.

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