Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В отношение директора ООО «Екатеринбург-2000» (оператор мобильной связи «Мотив») Алексея Артемасова возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в силовых структурах.

По словам собеседника, дело расследуется по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Силовики ранее обыскали офис компании и места жительства работников в рамках расследования. В оперативных мероприятиях участвовали представители Следственного комитета и ФСБ.

Официально в ФСБ и Следственном комитете ситуацию не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года ФСБ провела выемку документов в офисе компании «Мотив».

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