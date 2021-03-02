Москва, , 10:06 — REGNUM Несмотря на ралли индексов Уолл-стрит, нефть изрядно подешевела на торгах 1 марта, лишившись порядка 3% и завершив день вблизи нижней границы диапазона, заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 2 марта, снижение продолжается — Brent торгуется на недельных минимумах в районе $62,50 за баррель, где проходит важная 20-дневная скользящая средняя.

Этот уровень выступает в роли качестве поддержки с начала ноября, и его утрата способна повлечь еще более агрессивный технический откат при определенных обстоятельствах.

На данном этапе обстоятельства говорят в пользу продолжение медвежьей коррекции. Доллар продолжает наступление по всем фронтам, отбирая силы у сырьевого сегмента.

В Китае наблюдается переполнение практически всех хранилищ, а значит, спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти будет падать, и это определенно негативный сигнал с точки зрения баланса спроса и предложения.

Тем временем на рынках возрастает беспокойство по поводу бразильского штамма коронавируса, который обнаружен уже во многих странах, подогревая опасения третьей волны эпидемии.

Дополнительную нервозность на рынок привносит грядущее заседание ОПЕК+, которое заставит игроков понервничать, учитывая, что на сегодняшний день мнения относительно параметров сделки внутри альянса расходятся.

Более того, сегодня в Азии наблюдалось ухудшение отношения инвесторов к риску, которое готово перерасти в снижение площадок Европы и США, а доллар тем временем продолжает дорожать.

Всё это означает, что путь наименьшего сопротивления для Brent на данный момент пролегает на юг», — пояснил эксперт.

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