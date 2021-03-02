Тбилиси, , 10:06 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 22 900 исследований на SARS-CoV-2 выявили 461 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 2 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 271 379 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 265 686 победили инфекцию, в том числе 163 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3532 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1471 пациента, в оборудованных гостиницах — 149. На карантине находятся 237 человек.

Согласно официальным данным на 1 марта, в Грузии за сутки выявили 160 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 17 947 тестов. Выздоровевшими врачи признали 525 человек.

Стоит отметить, что в Грузии разгорается скандал из-за срыва поставок вакцины от COVID-19 в страну. В минздраве пообещали начать прививать население в конце февраля, но перенесли вакцинацию на конец марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси опровергли заявления о несоответствии Грузии требованиям COVAX