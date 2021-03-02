Москва, , 10:05 — REGNUM Школьникам рекомендуется увеличить время сна перед написанием контрольных работ и сдачи экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (примерно на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что при недосыпании «страдает удельный вес той стадии сна (так называемый «быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успешность».

Роспотребнадзор также рекомендовал засыпать и просыпаться в одно и то же время, ограничивать эмоциональные нагрузки после 19:00, соблюдать полезные привычки в виде прогулок, вечернего душа и чтения, а также спать на ровной кровати и проветривать комнату.