Москва, , 10:04 — REGNUM В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву планируется подписать около 30 двусторонних документов, сообщили в пресс-службе МИД России.

Предстоящий визит узбекистанского лидера обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Узбекистана Абдулазиз Камилов, который находится с рабочим визитом в Москве.

Государственный визит Мирзиёева также планируется обсудить в рамках заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Напомним, по итогам 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил $5,9 млрд. Экспорт из РФ увеличился на 19,2%, до $4,7 млрд, узбекистанский импорт — на 3,7%, до $1,2 млрд.

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