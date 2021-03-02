Анахайм, США, , 10:03 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Зак Сэнфорд. Ещё по шайбе забросили Джордан Кайру, Дэвид Перрон и Дакота Джошуа.

В составе «Анахайма» хет-трик сделал форвард Исак Лундестрём. Также отличился Райан Гецлаф

В настоящее время «Сент-Луис» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 26 очков. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 17 очками.

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