Петрозаводск, , 10:03 — REGNUM Дороги Карелии приведут в нормативное состояние для создания качественной транспортной инфраструктуры. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе правительства России.

По итогам совещания по развитию туризма и поддержке бизнес-инициатив Карелии, проведённого вице-премьерами РФ, «Росавтодору поручено обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования», рассказали в пресс-службе.

Речь идёт о федеральной дороге А-137 (Р-21 — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндией) и Р-21 (Санкт-Петербург — Мурманск — Печенга — граница с Норвегией). Также планируется отремонтировать подъезды к городам Беломорск и Кемь.

Кроме того, для развития водного туризма будет проработан вопрос организации работы маломерных судов, поручение дано Минтрансу РФ. А правительство республики разработает и внесёт в правительство России предложения по развитию инфраструктуры сотовой связи.