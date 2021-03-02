Тверь, , 10:01 — REGNUM До двух человек выросло число жертв пожара в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области в ночь на 2 марта.

Как сообщается, одна женщина получила ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии она была доставлена в Торопецкую ЦРБ, однако врачи не смогли её спасти, женщина скончалась. Ещё одна проживавшая в интернате женщина скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Пострадали на пожаре ещё два человека, но им госпитализация не понадобилась — медики оказали им помощь на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Торопецком психоневрологическом интернате начался около 23:45, сработала пожарная сигнализация. Персоналу удалось оперативно вывести пациентов — 54 человека. Пожар произошёл в одной из комнат диспансера, площадь возгорания составила 15 кв.м. СК начала проверку по факту, ход расследования взял под контроль губернатор Игорь Руденя.

Читайте ранее в этом сюжете: Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате