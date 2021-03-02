Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM Структурные подразделения МЧС на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на территорию края тихоокеанского циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По информации краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта циклон окажет влияние на погоду в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, в Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском, Быстринском, Мильковском, Усть-Камчатском муниципальных районах и Алеутском муниципальном округе. В четверг, 4 марта, циклон продолжит действовать в Алеутском муниципальном округе и затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы.

Прогнозируются умеренные, а местами сильные осадки, метель. Скорость ветра достигнет 15−20 м/с, а на побережье 25−30 м/с.

В крае из-за циклона возможна гололедица, снежные переметы, ограничение видимости на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели в период царившего в регионе бурана оказывали помощь автомобилистам десятки раз. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает краевое ГУ МЧС РФ. Также сотрудники местных пожарно-спасательных гарнизонов неоднократно приходили на помощь гражданам, попавшим в беду.