Абуджа, , 10:00 — REGNUM Похищенные в конце февраля на севере Нигерии сотни школьниц освобождены и находятся в здании правительства штата Замфара. Об этом 2 марта сообщает AFP.

«Я рад сообщить, что девочки были освобождены. Они только что прибыли в дом правительства в добром здравии», — сообщил губернатор штата Амину Белло Масари.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 февраля неизвестные похитили более 300 учениц школы-интерната в городе Джангебе в Нигерии. По предварительным данным, вооруженные люди прибыли на внедорожниках и мотоциклах к образовательному учреждению, вывели детей и увезли их в неизвестном направлении.

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