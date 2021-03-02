Лас-Вегас, США, , 10:00 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Макс Пачиоретти. Ещё по шайбе забросили Коди Гласс, Николас Хаг и Алекс Так.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо, сделавший дубль, и Ник Бонино.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 27 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте с 25 очками.

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