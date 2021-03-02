Варшава, , 09:58 — REGNUM 1 марта состоялся телефонный разговор между президентом Польши Анджеем Дудой и лидером КНР Си Цзиньпином. Центральной темой беседы стала возможная покупка Польшей китайской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

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По его словам, заинтересованность Варшавы в приобретении китайской вакцины вызвана сбоем поставок вакцин, заказанных Европейской комиссией, из-за чего в Польше возникли трудности с выполнением Национального плана по вакцинации населения от COVID-19.

Так, в январе американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для стран ЕС. В Польшу также поступают вакцины Moderna и AstraZeneca, однако их недостаточно для выполнения плана вакцинации в срок.

Подробности и итоги переговоров по поводу закупки китайских вакцин не раскрываются.

Президент Анджей Дуда и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также обсудили экономическое сотрудничество. Китайский лидер пообещал Дуде, что он приложит все усилия для того, чтобы упростить польским производителям экспорт товаров в Китай.

Лидеры двух стран также говорили о важности польской транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной, для развития торговли между ЕС и Китаем. Также был поднят вопрос об инвестиционном соглашении Европейский союз — Китай.