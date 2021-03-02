Берлин, , 09:56 — REGNUM В сети появились снимки испытаний электрокроссовера Audi Q5 E-Tron с серийным кузовом. Снимки размещены на сайте Motor1.

Электрокар Audi Q5 E-Tron Motor1

По своей сути новинка является собратом Porsche Macan следующего поколения. О том, что перед нами электрокар, можно судить по отсутствию выхлопных патрубков и по закрытой радиаторной решётке.

Автопроизводитель намерен вывести модель на мировой рынок в 2022 году одновременно с новым Macan. В качестве платформы у обоих кроссоверов будет «тележка» Premium Platform Electric (PPE), которая предназначена для электрокаров среднего и большего размера.

Электрокары на PPE немного меньше, чем сопоставимые автомобили на базе MLB. В то же время Premium Platform Electric будет предлагать больше внутреннего пространства благодаря более широкой колесной базе. В этой «тележке» предусмотрено место для установки аккумуляторных батарей и отсутствует центральный тоннель.

Сообщается, что на новинке будет использоваться пневмоподвеска, система управления вектором крутящего момента и управления задними колесами. Audi Q5 E-Tron получит версии как с одним, так и с двумя электромоторами.

Ранее компания Audi оснастила гибридные модели Q5 TFSI e и Q5 Sportback TFSI e, а также A6 Sedan, A6 Avant и A7 Sportback более ёмкой аккумуляторной батареей (17,9 кВт-ч). Благодаря этому дальность хода гибридного авто таких машин выросла до 91 км.

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