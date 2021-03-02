Кызыл, , 09:54 — REGNUM В столице Тувы Кызыле сотрудники полиции и УФСИН пресекли поставку наркотиков на территорию исправительной колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Запрещённое вещество было найдено в карманном отсеке левой двери ассенизаторской машины. Они лежали, завёрнутые в три свёртка и спрятанные в хозяйственную перчатку. Эксперты установили, что изъятое вещество являлось гашишем массой более 108 граммов.

«Как установила предварительная проверка, наркотическое вещество завозилось с целью передачи его лицам, отбывающим наказание в исправительной колонии», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.