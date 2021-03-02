Тирасполь, , 09:56 — REGNUM В ходе 179 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 31 684 человек. Из них победили инфекцию 29 739 человек, из которых в течение последних суток — 102.

Всего в Приднестровье скончались 690 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе один человек умер в течение последних суток. Это была 71-летная женщина. Сообщается, что у пациентки в ходе болезни обострились сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 709 исследований и выявили 163 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 180 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье члены оперативного штаба по борьбе с пандемией отметили, что в ПМР начался рост темпов распространения коронавируса. В больницах республики занято 43% мест для пациентов с COVID-19.

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