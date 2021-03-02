Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В течение двух недель «Ростовводоканал» намерен устранить неприятный запах водопроводной воды, на который жалуются жители областного центра.

По словам специалистов, ужасный запах воды вызвало ранее «цветение» воды в реке Дон — на две-три недели ранее положенного срока. Это сказалось на принятии мер по очистке воды. При этом «летучие органические вещества не способны нанести вред человеческому организму».

ИА REGNUM сообщало, что жители Ростова-на-Дону пожаловались на качество воды в социальных сетях. На фотоснимках видно, что вода из крана имеет зелёный цвет и осадок. По словам потребителей, она пахнет тиной.

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