Москва, , 09:51 — REGNUM Кремль пока не задумывался над эпидемиологическими правилами работы президентского пресс-пула журналистов в случае перехода в очный режим работы с главой государства. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не прорабатывали детали режима очной работы СМИ», — сказал Песков.

С начала пандемии коронавируса в марте 2020 года журналистов стали реже привлекать к очному участию в мероприятиях Владимира Путина: чаще всего российский лидер проводит встречи в режиме видеосвязи.