Челябинск, , 09:51 — REGNUM Жалоба на арест вице-мэра Челябинска Олега Извекова возвращена на доработку. Информацию об этом подтвердили журналистам в Центральном райсуде города.

Поводом для возврата стали выявленные ошибки. О каких именно ошибках идёт речь, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Извеков был задержан 18 февраля, а 19-го водворён в СИЗО Ему вменяют получение взятки. В должности замглавы Челябинска он находится с февраля 2020 года.

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