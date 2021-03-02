Джакарта, , 09:50 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 1 марта 2021 года в стране произошло 657 стихийных бедствий, сообщает Antara.

За этот период в Индонезии произошло 12 землетрясений, 58 лесных пожаров, 304 наводнения, 130 оползней, 141 смерч.

В результате стихийных бедствий пострадали 3 421 871 человек, 271 человек погиб, 11 пропали без вести и 12 131 человек получили ранения.

Стихийные бедствия в Индонезии привели к повреждению 53 287 единиц жилья, в том числе 854 образовательных учреждений, 650 религиозных учреждений и 88 мостов.

Наибольшее количество стихийных бедствий было зарегистрировано в провинции Западная Ява, а именно 159 стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,7 зарегистрированы у побережья индонезийского острова Суматра 2 марта 2021 года.

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