Санкт-Петербург, 2 марта, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге 2 марта будет определять восточная периферия антициклона, который создаст в городе ветреную погоду, но не принесет никаких осадков. Об этом 2 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

Температура воздуха в течение дня в Петербурге будет в районе +2… +4 градусов, по Ленинградской области 0… +5 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным гидрометцентра Петербурга, на 10:00 мск температура воздуха составляет +1,2 градуса, влажность 86%, дует северо-западный ветер скоростью 3−6 м/с.