Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM Ариана Гринблатт присоединилась к актёрскому составу будущего фильма по видеоигре Borderlands. Об этом 2 марта сообщил портал The Wrap.

Стало известно, что актриса исполнит роль крошки Тины (Tiny Tina) — 13-летнего эксперта по взрывчатым веществам, который впервые появляется в игре Borderlands 2. Зрители могут знать Ариану Гринблатт по таким фильмам и сериалам, как «Застрять в середине», «Любовь и монстры», «Мстители: Война бесконечности» и другим.

Снимать картину по игре Borderlands будет режиссёр Элай Рот. Ранее к проекту присоединились Кейт Бланшетт, которая сыграет Лилит, Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кёртис (Патриция Таннис), Джек Блэк (Клэптрап).

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