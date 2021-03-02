Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинске состоялось открытие всероссийского конкурса «Большая перемена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большая перемена» Организаторы

Город стал одним из шести мест в России, где сформировали отдельное пространство под конкурс. Образовательную территорию представили на площадке мультимедийного парка «Россия — Моя история».

В рамках «Большой перемены» ребята смогут встретиться с известными спикерами, стать участником самых разных форсайтов, игр и мастер-классов. Челябинские школьники уже приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «КВИЗ, плиз!», проходившей в режиме онлайн.

Эрнест Мацкявичюс на «Большой перемене» Организаторы

Перед детьми и подростками также выступил российский журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс. Он рассказал ребятам, как стать уверенным человеком и развить в себе лидерские способности. С отдельным приветствием к собравшимся обратились первый вице-губернатор региона Ирина Гехт и директор мультимедийного парка Денис Кузнецов.

«В завершении дня был дан старт челленджа месяца экологии «Планета — дом каждого из нас», — сообщили организаторы.

«Большая перемена» Организаторы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пространство «Большой перемены» открылось в Екатеринбурге.

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