Владикавказ, , 09:46 — REGNUM В Северной Осетии планируют создать первый в Северо-Кавказском федеральном округе тематический всесезонный парк. Проект «Алания парк» будет открыт уже в зимний сезон 2022−2023 года. Его реализацией занимается частный инвестор, сообщили в пресс-службе главы республики.

На встрече с главой республики Вячеславом Битаровым он рассказал о деталях проекта. По его словам, строительство парка начнется с северного склона горы Лысая, на втором этапе планируется освоить и южные территории вершины.

В числе объектов инфраструктуры запланированы отели, предприятия общепита, центры проката инвентаря, парковка, аттракционы, канатная дорога, планетарий, кинотеатры.

По проекту «Алания парк» расположится на территории площадью 200 гектаров. При его запуске будут обеспечены работой свыше полутора тысяч человек. В первый год парк смогут посетить до 350 тыс. гостей.

У инвесторов серьезные намерения — они рассчитывают, что парк займет место в числе пяти крупнейших мировых парков развлечений.