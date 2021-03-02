Вольск, Саратовская область, , 09:52 — REGNUM В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») после смерти пятилетнего мальчика в городе Вольске.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о мужчине, причастном к совершению преступления в отношении ребенка. Им оказался 38-летний сожитель матери мальчика. Решается вопрос об избрании меры пресечения, с подозреваемым проводятся следственные действия.

Следствие оценит действия матери ребенка, а также сотрудников органов профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, около 5:30 (местное время) 1 марта в городе Вольске Саратовской области возле магазина на улице Краснооктябрьской обнаружили тело пятилетнего мальчика. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти у ребенка не выявили. Верхней одежды на мальчике не было, при этом температура воздуха ночью достигала минус 15 градусов.

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