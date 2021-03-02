Москва, , 10:14 — REGNUM Власти Аргентины интересуются возможностью приобретения новых российских вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 2 марта рассказала советник президента страны Сесилия Николини по итогам своего визита в Москву.

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«Очевидно, что мы заинтересованы в доступе к этим вакцинам, если будет такая возможность», — заявила она в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об интересе аргентинских властей к новым вакцинам от COVID-19 из России.

Также Николини указал, что Аргентина доверяет российским технологическому развитию и науке, что и стало причиной того, что они поверили в российскую вакцину «Спутник V».

«Другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными, поэтому если они будут доступны, и мы сможем получить доступ к информации, необходимой нашему регулятору для одобрения и приобретения, и если в стратегии вакцинации, которую определяет министр здравоохранения, возникнет необходимость в большем количестве вакцин, мы несомненно будем иметь их в виду», — также отметила советник президента Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 4,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.