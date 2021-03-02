Тверь, , 09:44 — REGNUM Установление причин возгорания в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области взял под личный контроль глава региона Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе облправительства.

Глава региона дал поручение уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении, которых на период ликвидации последствий пожара переведут в Нелидовский психоневрологический интернат.

По уточненным данным, сигнал о пожаре в Торопецком психоневрологическом интернате поступил 1 марта в 23:45. В здании сработала пожарная сигнализация — новое оборудование установили в декабре 2020 года — и персонал приступил к эвакуации пациентов. Было выведено 54 человека. Пожар спасатели потушили оперативно — в 00:35 2 марта он был уже ликвидирован. Установлено, что возгорание началось в одной из комнат на первом этаже жилого корпуса №2, площадь возгорания составила 15 кв. метров. В результате пожара ожоги получили четыре человека — двоим медицинскую помощь оказали на месте, ещё две женщины скончались в больнице

Проживающие корпуса интерната временно размещены в местном клубе и в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, их переведут в Нелидовский психоневрологический интернат.

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