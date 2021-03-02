Нижневартовск, Югра, , 09:44 — REGNUM В Югре перед судом предстанет жительница Башкирии, порезавшая шею сына ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что преступление против ребёнка было совершено в частном доме Нижневартовска 10 сентября 2020 года. 38-летняя обвиняемая дважды ударила 10-летнего сына ножом в горло, нанеся ему тяжкие травмы. Она также пыталась сжечь дом вместе с мальчиком, но, опомнившись, обратилась в дежурную часть.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему»). Нижневартовский горсуд лишил её после этого родительских прав.