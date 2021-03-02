Тбилиси, , 09:44 — REGNUM В Тбилиси сторонники оппозиционных партий утром 2 марта вышли на акцию протеста возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, активисты встали возле входа в парламент и попытались перекрыть проезжую часть, чтобы не дать проехать машинам с депутатами, но правоохранители оттеснили протестующих.

Сообщается, что каждую въезжающую машину во двор парламента протестующие сопровождают свистом и выкриками «рабы». Сотрудники полиции задержали несколько человек после потасовки.

Как рассказали журналистам участники акции, они требуют от властей освободить лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию и провести досрочные парламентские выборы.

Ранее член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе сообщила, что в оппозиции запланировали серию протестных акций, которые пройдут до 13 марта. На 5 марта объявлена акция возле здания правительства Грузии. Как отметил накануне один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бокерия, протесты будут продолжаться, несмотря на начавшиеся переговоры с представителями властей.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста.

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