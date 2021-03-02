Сеул, , 09:45 — REGNUM Прототип первого южнокорейского истребителя KF-X будет представлен в апреле 2021 г. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок.

По их словам, предстоящая демонстрация будет «знаменательным моментом» для страны и её аэрокосмической промышленности.

Известно, что Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI) планирует завершить строительство трёх прототипов к концу текущего года, ещё трёх — к первой половине 2022 года, к лётным испытаниям.

Отмечается, что KAI планирует отдельно изготовить два дополнительных экземпляра для наземных испытаний с целью проверки прочности самолёта.

Напомним, что разработка истребителя началась в декабре 2015 года. Предполагается, что проект будет завершён к 2026 году после сборки и проведения наземных и лётных испытаний в течение пяти лет.

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