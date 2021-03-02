Киев, , 09:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается компенсировать падение своего рейтинга созданием образа «сильной руки». Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 1 марта в эфире телеканала 112.ua.

Он отметил, что в данный момент рейтинги Зеленского и его партии «Слуга народа» остановили падение, однако остаётся нерешённой проблема антирейтингов.

«Антирейтинги президента и его политической силы находятся за критическим порогом, за диапазоном 40−50% избирателей, которые не позволяют побеждать на президентских выборах», — прокомментировал эксперт.

Бортник отметил, что Зеленский и его партия «дрейфуют» в сторону политических позиций бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины пытается спасти свой стремительно падающий рейтинг путём введения санкций против оппозиционного политика и его окружения.

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