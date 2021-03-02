Москва, , 09:49 — REGNUM Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсировать неудачу проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Соответствующие письма направлены основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, а также другим топ-менеджерам и юристам TON, сообщает 2 марта издание Forbes.

«В письме содержится требование компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект», — рассказал источник, близкий к фонду.

Другие собеседники издания подтвердили, что в Telegram поступило такое письмо. В нём говорится о компенсации в размере $20 млн, однако неизвестно, существуют ли ещё подобные письма.

Инвесторы отметили, что будут ждать компенсации две недели, после чего обратятся в суд. Предполагается, что разбирательство начнётся в Лондоне, а затем «подтянутся другие юрисдикции».

Как сообщало ИА REGNUM, Telegram планировала в начале 2018 года запустить блокчейн-платформу TON, а на ней выпускать криптовалюту Gram. Для проекта привлекли $1,7 млрд сторонних инвестиций. Однако в мае 2020 года Дуров объявил о закрытии TON.

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