Сатка, Челябинская область, , 09:38 — REGNUM В Сатке Челябинской области 34-летний гражданин пытался дать полицейскому взятку на сумму 50 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в январе гражданин пытался дать стражу порядка эти деньги за не привлечение к ответственности за сбыт наркотических средств. Но полицейский отказался от вознаграждения и заявил своему руководству.

Попытка дать взятку была зафиксирована. Подозреваемый арестован. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.