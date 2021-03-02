Санрайз, США, , 09:38 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» шайбы забросили защитник Бретт Песке и нападающие Винсент Трочек и Мартин Нечас. У «Флориды» отличились форварды Фрэнк Ватрано и Ээту Луостаринен.

В настоящее время «Каролина» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Флорида» идёт на первом месте с 30 очками.

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