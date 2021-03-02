Оренбург, , 09:37 — REGNUM В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена спецоперация силовиков по задержанию водителя иномарки. Пользователи делятся своими впечатлениями от просмотра. «Как боевик посмотрела», — призналась комментатор.

На видеозаписи видно, как экипаж ДПС подает сигнал об остановке водителю белой иномарки. Путь машине блокирует микроавтобус. Из него выбегают силовики в черном обмундировании. Однако водитель автомобиля сдает назад, задевает автомобиль ДПС, объезжает микроавтобус, чуть не сбивает людей и скрывается с места. Один из силовиков стреляет вслед, остальное остаётся за кадром.

Инцидент произошел на ул. Терешковой в ночь на 1 марта. «На данной видеозаписи зафиксирована работа сотрудников полиции по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия», — сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Ссылаясь на тайну следствия, полиция не раскрывает результат спецоперации. По неофициальным данным, автомобиль все же был задержан.