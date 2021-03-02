Мадрид, , 09:36 — REGNUM В ежедневной испанской газете La Hispanidad вышла статья под названием «Варшава подвергает цензуре левых цензоров: Google, Facebook и Twitter», в которой дается высокая оценка представителей польского руководства, «осмелившихся критиковать руководство данных соцсетей за ограничение свободы слова, в то время как представители властей других стран Запада проигнорировали данный факт».

Автор статьи и издатель газеты Эулогио Лопес сослался на польский законопроект о защите свободы слова в интернете, подготовленный министерством юстиции республики, а также на заявления представителей польского истеблишмента, раскритиковавших блокирование аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter.

«Только польское правительство серьезно занялось проблемой контроля свободы слова, в то время как другие страны Запада делают вид, что ничего не происходит. Польша решила подвергнуть цензуре цензуру, хотя пока точно нельзя сказать будет ли это осуществлено на практике, учитывая могущество информационных гигантов», — заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский публично осудил политику ведущих социальных сетей за блокирование аккаунтов Дональда Трампа и за цензуру по отношению к его сторонникам.